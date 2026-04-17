Commisso la nota della Fiorentina | Respingiamo le accuse diffamatorie

La Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale per rispondere alle recenti notizie che hanno sollevato dubbi sulla reputazione di Rocco B. La società ha dichiarato di respingere le accuse diffamatorie, evidenziando la propria posizione in modo formale e diretto. La comunicazione arriva in un momento in cui si sono diffusi vari rumors riguardanti questioni legali e personali legate alla figura dell'individuo coinvolto.

Firenze, 17 aprile 2026 - Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione, in merito a notizie trapelate nelle ultime ore che hanno messo in dubbio l'onorabilità di Rocco B. Commisso, scomparso lo scorso 16 gennaio. La nota del club. "ACF Fiorentina S.r.l. a Socio Unico e il suo Presidente, Giuseppe B. Commisso, respingono fermamente, in quanto false, diffamatorie e del tutto prive di fondamento probatorio, le accuse pubblicate dalla Gazzetta del Sud nell'articolo intitolato "Inchiesta Risiko sui clan della Locride. Il ROS: 'Rocco Commisso li finanziava”, a firma del giornalista Rocco Muscari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commisso, la nota della Fiorentina: “Respingiamo le accuse diffamatorie” Notizie correlate Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». Le parole anche della moglieBarcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli Gila Lazio, decisione presa per il... Viareggio Cup 2026: omaggio a Rocco Commisso con il premio Torquato Bresciani. Le gare della FiorentinaVIAREGGIO (LUCCA) – Al via la 76esima Viareggio Cup (9-23 marzo) e della settima Viareggio Women’s Cup (9-12 marzo 2026). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nota della S.S. Lazio; Il roccellese Rocco Antonio Commisso tra i 28 Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella; Mattarella nomina 28 giovani Alfieri della Repubblica: tra di loro un reggino · ilreggino.it; Mattarella nomina 28 Alfieri della Repubblica, ci sono anche due giovani calabresi: uno è reggino. La Fiorentina respinge le accuse diffamatorie riguardanti Commisso. Nota del clubDurissima nota della Fiorentina in merito a quanto riportato qualche giorno fa dalla Gazzetta del Sud su un presunto finanziamento di Rocco Commisso verso il clan della Locride. Il club viola, nella.. firenzeviola.it ‘Nndrangheta, gli indagati parlavano di Rocco Commisso: Ci ha dato un milioneL’indagine dei carabinieri del Ros. Un boss intercettato disse che l’imprenditore e presidente della Fiorentina, recentemente scomparso, finanziò un clan. Parole che devono essere verificate dai pm ... lanazione.it ACF Fiorentina S.r.l. a Socio Unico e il suo Presidente, Giuseppe B. Commisso, respingono fermamente, in quanto false, diffamatorie e del tutto prive di fondamento probatorio, le accuse pubblicate dalla Gazzetta del Sud nell’articolo intitolato “Inchiesta Risi - facebook.com facebook Inchiesta “Risiko”: per il Ros #Commisso finanziò i clan. La posizione di ACF x.com