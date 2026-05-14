Scosse di terremoto nel Messinese una con epicentro Rodì Milici

Stamattina alle 6:59 si è verificata una scossa di terremoto nel Messinese, con epicentro a Rodì Milici. La magnitudo registrata è di 2,8 e l’evento si è verificato a una profondità di 10 chilometri. La Sala Sismica dell’Ingv di Roma ha confermato la localizzazione dell’epicentro e la rilevazione del movimento tellurico. Nessun danno segnalato finora.

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