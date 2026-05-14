Scosse di terremoto nel Messinese una con epicentro Rodì Milici
Stamattina alle 6:59 si è verificata una scossa di terremoto nel Messinese, con epicentro a Rodì Milici. La magnitudo registrata è di 2,8 e l’evento si è verificato a una profondità di 10 chilometri. La Sala Sismica dell’Ingv di Roma ha confermato la localizzazione dell’epicentro e la rilevazione del movimento tellurico. Nessun danno segnalato finora.
Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina, stamane alle 6:59, a una profondità di 10 km.Il siama è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56 altre due scosse in provincia, con epicentro Rodi Milici, di magnitudo, rispettivamente, 2.2 e 2. Terremoto di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Forte scossa di terremoto nel reggino. Paura a Messina e sui Nebrodi
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