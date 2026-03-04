Terremoto a Catania di magnitudo 4.5 epicentro a Ragalna profondità di 3.8 km sisma avvertito anche nel messinese - VIDEO

Un terremoto di magnitudo 4.5 si è verificato a Catania, con epicentro a Ragalna e una profondità di 3,8 km. Il sisma è stato avvertito anche nel messinese e nel siracusano. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni a persone o a cose. La scossa è stata percepita in diverse zone della regione siciliana.

