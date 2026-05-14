Scoperto magazzino del falso in una villetta | tre denunce per ricettazione e contraffazione
Durante un normale controllo di routine, è stato individuato un magazzino situato in una villetta che si è rivelato essere un deposito per merce contraffatta. Sono state presentate tre denunce per ricettazione e contraffazione. La scoperta ha portato al sequestro di diversi articoli falsificati, che erano stati immagazzinati e preparati per la distribuzione. La polizia ha effettuato ulteriori verifiche per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite.
Un normale controllo di routine si è trasformato nella scoperta di un vero e proprio polo logistico per lo stoccaggio e lo smistamento di merce contraffatta. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina (Roma) hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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