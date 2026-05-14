Scoperto magazzino del falso in una villetta | tre denunce per ricettazione e contraffazione

Durante un normale controllo di routine, è stato individuato un magazzino situato in una villetta che si è rivelato essere un deposito per merce contraffatta. Sono state presentate tre denunce per ricettazione e contraffazione. La scoperta ha portato al sequestro di diversi articoli falsificati, che erano stati immagazzinati e preparati per la distribuzione. La polizia ha effettuato ulteriori verifiche per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un normale controllo di routine si è trasformato nella scoperta di un vero e proprio polo logistico per lo stoccaggio e lo smistamento di merce contraffatta. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina (Roma) hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marsciano, scoperto magazzino di droga: tre arresti dopo un controllo?? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a trasformare un controllo stradale in un blitz? Chi gestiva il magazzino di droga scoperto nelle... Ricettazione, hashish e una catena come “arma”: cinque denunce in una seraNell’operazione “Alto impatto” della polizia di Stato sono state controllate oltre 100 persone e decine di locali. Si parla di: Dai Rolex alle New Balance: l'e-commerce del falso nascosto in villa. TikTok smascherato, maxi operazione a Catania contro la boutique del falso e la vendita di prodotti contraffattiDiretta TikTok svela boutique del falso nel cuore di Catania Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto, durante una diretta s ... assodigitale.it Catania, vendono falso in diretta streaming: i Finanzieri irrompono nella boutique del lusso contraffatto a San Cristoforo (VIDEO)La Guardia di Finanza di Catania scopre una boutique del falso a San Cristoforo: sequestrati oltre 1.200 prodotti contraffatti venduti tramite social. corrieretneo.it