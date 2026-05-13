Marsciano scoperto magazzino di droga | tre arresti dopo un controllo
Durante un normale controllo stradale, i carabinieri hanno individuato comportamenti sospetti che hanno portato a una perquisizione in alcune abitazioni. In uno dei locali ispezionati è stato trovato un magazzino nascosto con numerose confezioni di sostanze stupefacenti. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato, e sono ora accusate di detenzione e spaccio di droga. La scoperta si deve alle indagini avviate dopo il controllo di routine.
?? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a trasformare un controllo stradale in un blitz? Chi gestiva il magazzino di droga scoperto nelle abitazioni? Perché i tre sospettati erano già stati fermati in passato? Quali misure ha disposto il giudice per i diversi ruoli dell'organizzazione??? In Breve Sequestrati 750 grammi tra hashish e cocaina e tre bilancini elettronici di precisione. Indagati ventenne e trentenne con obbligo di firma e quarantenne in carcere. Controlli precedenti avven .🔗 Leggi su Ameve.eu
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