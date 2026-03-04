Ricettazione hashish e una catena come arma | cinque denunce in una sera

Venerdì 27 febbraio, cinque persone sono state denunciate durante una serata di controlli. Tra queste, una persona è stata deferita in stato di libertà per ricettazione, poiché aveva con sé documenti intestati a terzi. Inoltre, sono stati sequestrati hashish e una catena, che sono stati utilizzati come armi durante alcune contestazioni. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine sul territorio.

Nell’operazione “Alto impatto” della polizia di Stato sono state controllate oltre 100 persone e decine di locali. Due persone sono state segnalate e multate per detenzione di stupefacenti Cinque denunce nella serata di venerdì 27 febbraio. Tra questi una persona deferita in stato di libertà per ricettazione, in quanto aveva con sé documenti intestati a terzi. Un altro uomo, in via Settefontane, agitava minacciosamente una catena con lucchetto ed è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Le altre tre denunce hanno riguardato un oltraggio a pubblico ufficiale (con sanzione per ubriachezza molesta), e due per violazione del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ricettazione a Salerno, due denunce della PoliziaTempo di lettura: < 1 minutoRicettazione in concorso: due persone sono state denunciate a Salerno dalla Polizia di Stato.

La vita nascosta di chi vende rose e ombrelli: "Una buona sera è quando vendi cinque o sei rose"A Torino il venditore di rose non è una figura folcloristica e tanto meno qualcosa che gli anni Novanta ci hanno lasciato in ricordo.

Spaccio di cocaina e hashish, ricettazione e occupazione di un'abitazione: raffica di interventi della polizia, una persona arrestata e nove denunciatiBOLZANO. Spaccio di cocaina, hashish ma anche furti e tanto altro. Una persona arrestata e altre nove denunciate durante i controlli portata avanti dagli agenti polizia nel centro cittadino di Bolzano ... ildolomiti.it

Cocaina, hashish, marijuana e una pistola rubata: 59enne patteggia 4 anni e 4 mesiLa sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dalla giudice del tribunale di Lecce Tea Verderosa. L’uomo finì in carcere il 7 luglio scorso, dopo un controllo degli agenti della squadra mobile ... lecceprima.it

Smantellata rete di furto, riciclaggio e ricettazione nel Barese: 16 indagati, colpivano in bar e gioiellerie VIDEO x.com

OPERAZIONE ANTIDROGA A TARANTO: ARRESTATO 44ENNE CON COCAINA E MUNIZIONI La Polizia di Stato ha tratto in arresto un tarantino di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le pesanti accuse di detenzione illegale di munizioni, ricettazione facebook