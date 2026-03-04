Al porto di Ancona è stato sequestrato un carico di circa 314 mila munizioni e oltre 10 milioni di detonatori, ritenuto proveniente da due società italiane e destinato, secondo la documentazione, a Cipro. La merce è stata scoperta a bordo di una nave passeggeri, pronta per essere imbarcata. Le autorità hanno effettuato il sequestro in seguito a controlli di routine.

ANCONA - Un carico di circa 314 mila munizioni e 10 milioni e 584 mila detonatori, materiale riconducibile a due società italiane e destinato, almeno secondo la documentazione presentata, a Cipro, considerata un crocevia strategico tra Medio Oriente ed Europa. È di dimensioni eccezionali il sequestro effettuato al porto di Ancona nell’ambito dell’operazione “Clean Shot”, condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento ha permesso di fermare una movimentazione illecita di materiale altamente pericoloso che stava per essere imbarcato su una nave traghetto destinata al trasporto esclusivo di passeggeri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Porto di Ancona, sequestro record: 10 milioni di detonatori pronti all'imbarcoAncona, 4 marzo 2026 - Un carico esplosivo capace di trasformare un traghetto passeggeri in una trappola infernale.

Paura su nave con passeggeri al porto di Civitavecchia, urtata la banchina durante una manovraUna nave di linea ha urtato la banchina al porto di Civitavecchia durante le manovre di ormeggio.

Tutti gli aggiornamenti su Maxi sequestro di esplosivi al porto...

Temi più discussi: Maxi sequestro di esplosivi al porto: scoperte 314mila munizioni e 10 milioni di detonatori pronti per essere imbarcati su una nave passeggeri; Maxi sequestro di armi ad Asti, 60enne condannato; Minacce e detenzione illegale di armi: maxi sequestro delle Squadra Mobile di Asti; Arsenale nascosto in casa: 30 fucili, 15 pistole e 20mila cartucce.

Maxi sequestro di esplosivi al porto: scoperte 314mila munizioni e 10 milioni di detonatori pronti per essere imbarcati su una nave passeggeriANCONA - Un carico di circa 314 mila munizioni e 10 milioni e 584 mila detonatori, materiale riconducibile a due società italiane e destinato, almeno secondo la documentazione presentata, a Cipro, ... anconatoday.it

Maxi sequestro di armi ad Asti, 60enne condannatoE' stato condannato con rito abbreviato a due anni e sei mesi per minacce e detenzione illegale di armi ed esplosivi il sessantenne astigiano che aveva un vero arsenale in una cantina occupata. Gli in ... rainews.it

Milioni di detonatori e 314mila munizioni sul traghetto passeggeri ad Ancona: maxi sequestro con l'operazione Clean Shot x.com

Maxi sequestro di tabacchi a Malpensa, denunciate 27 persone e multe record #Varese facebook