Mortara scoperta discarica abusiva | 100 metri cubi di rifiuti illegali

I carabinieri forestali di Mortara hanno individuato una discarica abusiva nella zona di Casoni Sant’Albino, dove sono stati trovati circa 100 metri cubi di rifiuti di origine sconosciuta. L’area, che si trova nel territorio comunale, è stata sottoposta a sequestro. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i materiali e verificando le responsabilità legate a questa attività illecita.

? Cosa sapere Carabinieri forestali scoprono 100 metri cubi di rifiuti a Mortara, località Casoni Sant’Albino.. Sequestrati metalli e componenti elettroniche per accertare la contaminazione del suolo locale.. I Carabinieri forestali e i militari dell’Arma hanno scoperto nella località Casoni Sant’Albino a Mortara un accumulo illegale di circa 100 metri cubi di scarti vari, tra cui componenti elettronici e metalli. L’operazione, avvenuta nella zona di Mortara, ha portato alla luce una vera e propria discarica abusiva dove sono stati rinvenuti materiali pericolosi e non pericolosi stoccati in totale assenza delle autorizzazioni necessarie. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mortara, scoperta discarica abusiva: 100 metri cubi di rifiuti illegali Notizie correlate Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiutiOttocento metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati nel piazzale di un’abitazion: indagate tre persone, coinvolte anche alcune imprese... Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiutiPomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di...