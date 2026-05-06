Po scoperta discarica abusiva | 100 metri cubi di rifiuti nel sottosuolo

Le forze dell'ordine hanno rinvenuto una discarica abusiva nascosta sotto un terrapieno artificiale, con circa 100 metri cubi di rifiuti nel sottosuolo. Durante le indagini, sono state trovate polveri scure e materiali di varia natura sotto il terreno, indicativi di un’attività di smaltimento irregolare. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato alla rimozione dei rifiuti e all’apertura di un procedimento legale.

? Cosa scoprirai Cosa nascondevano esattamente quelle polveri scure trovate sotto il terreno?. Come hanno fatto a nascondere i rifiuti sotto un terrapieno artificiale?. Chi ha ordinato lo smaltimento illegale dei materiali della cava?. Quali rischi reali corrono le falde acquifere del fiume Po?.? In Breve Rifiuti interrati fino a sei metri in una cava vicino a Polesine Zibello.. Materiali edilizi e scorie di acciaieria a contatto con le acque sotterranee.. Indagini della Procura di Parma su possibile smaltimento legato a demolizioni edilizie.. Analisi chimiche su polveri scure necessarie per pianificare bonifiche nel sito.. I Carabinieri Forestali hanno scoperto una discarica abusiva con rifiuti sepolti fino a sei metri di profondità in una cava di sabbia vicino a Polesine Zibello, lungo il corso del fiume Po.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Po, scoperta discarica abusiva: 100 metri cubi di rifiuti nel sottosuolo Notizie correlate Mortara, scoperta discarica abusiva: 100 metri cubi di rifiuti illegali? Cosa sapere Carabinieri forestali scoprono 100 metri cubi di rifiuti a Mortara, località Casoni Sant’Albino. Discarica abusiva scoperta nella cava sul Po: rifiuti edili sepolti fino a sei metriUna discarica illegale nascosta nel sottosuolo di una cava di sabbia lungo il fiume Po è stata scoperta dai Carabinieri Forestali nel territorio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Discarica abusiva in una cava lungo il Po scoperta dai Carabinieri forestali; Discarica abusiva scoperta in una cava sul Po: rifiuti sepolti fino a sei metri; Discarica abusiva scoperta nella cava sul Po: rifiuti edili sepolti fino a sei metri; Polesine Zibello, scoperta una discarica illegale vicino al Po: interrati rifiuti speciali edili in una cava di sabbia - Foto. Discarica abusiva in una cava lungo il Po scoperta dai Carabinieri forestaliCento metri cubi di rifiuti speciali da costruzione e demolizione seppelliti in una cava di sabbia lungo il Fiume Po a Polesine Zibello (Parma). Una discarica abusiva, scoperta dai Carabinieri Foresta ... rainews.it Polesine Zibello, scoperta una discarica illegale vicino al Po: interrati rifiuti speciali edili in una cava di sabbia - FotoCirca 100 metri cubi di rifiuti speciali (calcestruzzo, fibrocemento e scorie) interrati fino a 6 metri, sequestrati per analisi e bonifica ... gazzettadiparma.it POLESINE ZIBELLO – Scoperta una discarica abusiva nascosta sotto metri di terreno in un’area di cava lungo il Po. Durante gli scavi disposti dalla Procura di Parma, i Carabinieri Forestali del NIPAAF e del Nucleo di Colorno hanno rinvenuto rifiuti speciali da - facebook.com facebook Polesine Zibello, scoperta una discarica illegale vicino al Po: interrati rifiuti speciali edili in una cava di sabbia x.com