Arbitro Roma Juve designato il fischietto del match Chi è stato scelto per lo scontro diretto dell’Olimpico

Arbitro Roma Juve, designato ufficialmente il direttore di gara per il match dell’Olimpico. Chi è stato scelto per lo scontro diretto Champions. La Juve conosce finalmente il nome del fischietto che arbitrerà la delicata trasferta capitolina di domenica sera. Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’ AIA sul proprio sito, sarà Simone Sozza a dirigere l’incontro programmato per le ore 20.45. ULTIMISSIME JUVE LIVE La scelta della commissione arbitrale ricade su uno dei profili più affidabili della Serie A per garantire una gestione ferma della gara. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Costanzo e Lo Cicero come guardalinee, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Juan Luca Sacchi. Particolare attenzione è rivolta alla sala VAR, dove opererà Marco Di Bello, coadiuvato da Di Paolo. La direzione di gara sarà fondamentale per Luciano Spalletti, che punta a una partita corretta per cercare punti pesanti in ottica classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

