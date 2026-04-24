Inter Oppini provoca i tifosi | Leggervi adesso è un vero spasso sappiatelo Quando la Juve vinceva 4 double e scudetti c’era chi minimizzava esclamando…

Su X, un commento di un ex calciatore juventino ha riacceso la tensione tra le tifoserie, con riferimenti ai successi passati della squadra torinese e alle reazioni di alcuni tifosi avversari. La dichiarazione, rivolta ai sostenitori nerazzurri, mette in discussione la percezione dei trionfi della Juventus e ha subito suscitato reazioni tra gli appassionati delle due squadre. La polemica si inserisce in un confronto che dura da anni tra le due tifoserie.

Il commento pubblicato su X dallo juventino Francesco Oppini riaccende la tradizionale rivalità tra Juventus e Inter, spostando il confronto sul terreno della narrazione dei successi. Nel suo intervento, Oppini richiama il ciclo bianconero tra il 2014 e il 2018, caratterizzato da quattro ‘double’ consecutivi (scudetto e Coppa Italia) e da due finali di Champions . L'articolo Inter, Oppini provoca i tifosi:” Leggervi adesso è un vero spasso, sappiatelo. Quando la Juve vinceva 4 double e scudetti c’era chi minimizzava esclamando.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Dov'era il Bodo Glimt quando l'Inter vinceva la Champions League nel 2010?Nel panorama calcistico europeo la storia di Bodø/Glimt è una testimonianza di come un programma ben costruito possa cambiare le regole del gioco. Oppini shock: “Negli ultimi 5 anni nessuno è stato martoriato come la Juve. Il VAR in Italia? Serviva ad arginare gli scudetti. Anche quest’anno…”Durante una delle recenti puntate di “Netweek Calcio Show”, programma condotto dal giornalista Claudio Brachino, si è acceso il dibattito sulle...