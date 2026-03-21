Schianto tra un'auto e una moto a Milano morti due ventenni | avevano 20 e 23 anni

Questa notte a Milano si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e una moto in viale Mugello. Due giovani, una donna di 20 anni e un uomo di 23, sono deceduti a seguito dell’incidente. L’incidente ha coinvolto un veicolo di piccola cilindrata e un mezzo a quattro ruote, provocando la morte dei due giovani coinvolti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Questa notte una 20enne e un 23enne sono morti in seguito a uno scontro frontale tra un'auto e una moto in viale Mugello a Milano. Sul posto le forze dell'ordine e i soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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