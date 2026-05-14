Scontro a Prata | soccorsi con le cesoie per due donne incastrate

Due donne sono rimaste incastrate in seguito a un incidente a Prata e sono state liberate dai soccorritori con le cesoie. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'incidente né sulle condizioni di salute delle ferite riportate. I soccorritori hanno lavorato per estrarle dalle lamiere e portarle in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

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? Punti chiave Come sono riuscite le donne a sopravvivere all'impatto?. Quali sono state le reali condizioni di salute delle ferite?. Perché la dinamica dello scontro ha causato danni così gravi?. Come influirà questo incidente sulla sicurezza della Provinciale 35?.? In Breve Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sacile il 13 maggio.. Polizia Locale sul posto per rilievi e gestione traffico sulla SP 35.. Tre ferite trasportate in ospedale dopo l'estrazione con cesoie e divaricatore.. Necessità di monitoraggio sicurezza sulla viabilità provinciale di Prata di Pordenone.. Nel pomeriggio del 13 maggio, un violento scontro tra due autovetture sulla Strada Provinciale 35 a Prata di Pordenone ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco del distaccamento di Sacile per liberare due donne incastrate tra le lamiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a Prata: soccorsi con le cesoie per due donne incastrate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Prata: due donne incastrate tra le lamiere Sora, maxi furto di cosmetici in farmacia, incastrate e denuncia due donneContinua l'attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte della Polizia di Stato sul territorio ciociaro. Argomenti più discussi: Incidente sulla provinciale a Prata di Pordenone: tre donne ferite; Paura sulla strada, violento scontro tra due auto: tre donne ferite trasportate in ospedale; Scontro fra auto, due donne incastrate tra le lamiere: ricoverate in ospedale; Schianto tra due auto a Prata di Pordenone: 3 donne ferite, due estratte dalle lamiere.