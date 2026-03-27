Sora maxi furto di cosmetici in farmacia incastrate e denuncia due donne

Due donne sono state denunciate dopo aver compiuto un maxi furto di cosmetici in una farmacia di Sora. La Polizia di Stato ha fermato le sospette e avviato le indagini, proseguendo con le operazioni di prevenzione e repressione dei reati predatori nella zona. Le forze dell’ordine hanno confermato l’attività di controllo sul territorio ciociaro.

Continua l'attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte della Polizia di Stato sul territorio ciociaro. Nelle ultime ore, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno concluso una rapida e mirata attività investigativa, deferendo all'Autorità Giudiziaria due donne ritenute responsabili di un ingente furto ai danni di un'attività commerciale. L'episodio si è verificato all'interno di una nota farmacia situata nell'hinterland sorano. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, le due donne avrebbero agito in modo calcolato, puntando in maniera specifica il settore dedicato ai prodotti di bellezza e alla dermocosmesi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, maxi furto di cosmetici in farmacia, incastrate e denuncia due donne Articoli correlati Furto di cosmetici da 160 euro in farmacia a Bregnano: ladra identificata con il sistema SariEntra in farmacia insieme a un complice, prende alcuni prodotti cosmetici dagli scaffali e poi esce senza pagare. La “banda della Maserati” colpisce ancora: maxi furto in pieno centro, svaligiata farmaciaÈ successo a Ostuni, dove il titolare dell’attività, Vittorio Carparelli lancia un appello a sindaco e prefetto. Contenuti utili per approfondire Sora maxi furto di cosmetici in... Argomenti discussi: OpenAI chiude ufficialmente la piattaforma video Sora e manda in fumo l’accordo Disney da 1 miliardo di dollari. Furto al Maxi Store Decò di Vallo della Lucania: attimi di paura tra le corsieFurto di champagne al Maxi Store Decò di Vallo della Lucania. Il Gruppo Infante denuncia l'episodio: sospetto di un'arma e appello ai cittadini per identificare il colpevole. infocilento.it Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEOREGGIO EMILIA – Colpo grosso nella notte alla Manifattura San Maurizio di via Calvino a Reggio. Una banda di malviventi, formata da almeno cinque persone secondo le prime informazioni che trapelano da ... reggionline.com