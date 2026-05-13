Incidente a Prata | due donne incastrate tra le lamiere

Nel pomeriggio del 13 maggio a Prata di Pordenone, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Strada Provinciale 35. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, che hanno estratto due donne rimaste incastrate tra le lamiere. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

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