Incidente a Prata | due donne incastrate tra le lamiere

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 13 maggio a Prata di Pordenone, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Strada Provinciale 35. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, che hanno estratto due donne rimaste incastrate tra le lamiere. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Incidente tra due autovetture nel pomeriggio del 13 maggio a Prata di Pordenone. I vigili del fuoco del distaccamento di Sacile sono intervenuti sulla Strada Provinciale 35.All'arrivo sul posto i pompieri hanno trovato le due occupanti di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente incarcerate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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