Raccolta rifiuti e isole ecologiche | tutte le variazioni a Novara per sabato 25 aprile

A Novara, i servizi di raccolta rifiuti subiranno alcune variazioni sabato 25 aprile. Assa ha annunciato che nel quartiere Centro e Ovest saranno garantiti normalmente i servizi di raccolta dei rifiuti non recuperabili. Inoltre, sono previsti anche i consueti appuntamenti con la raccolta del vetro e delle isole ecologiche. Per il resto della città, non sono state indicate modifiche specifiche.

Modifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara nella giornata di sabato 25 aprile.A comunicarlo è Assa, che ricorda che il 25 aprile verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Centro e Ovest, di raccolta del vetro e.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate San Gerlando, raccolta dei rifiuti regolare: modifiche solo per chi utilizza le isole ecologicheNessuna variazione nel servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento in occasione della festività di San Gerlando. A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligentiGrazie alla collaborazione tra Asia ed Erion Weee, a Napoli sono state installate 30 isole ecologiche intelligenti dedicate alla raccolta di Raee, i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Follonica, questa mattina l'inaugurazione delle isole ecologiche interrate; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Rifiuti e differenziata. Ecco le ’isole’ interrate; Ad Acireale la raccolta differenziata diventa hi tech: pronte le prime due isole ecologiche informatizzate. Follonica, inaugurazione isole ecologiche interrate: nuovo sistema di raccolta rifiutiInaugurazione delle postazioni interrate per la raccolta dei rifiuti realizzate sul territorio del Comune di Follonica ... maremmanews.it «Caffè Scorretto» «L’isola -davvero ecologica?- che seppellisce l’oro: quei rifiuti che valgono più della mancanza di visione»C’è un tratto spiccatamente isolano – e non è un complimento – nel modo in cui Ischia affronta i propri problemi: procrastina, non li affronta, li nasco ... ilgolfo24.it L'uomo, titolare di diversi esercizi pubblici in città, ha denunciato lo smarrimento e, a seguito di un attività coordinata con il servizio di raccolta rifiuti di #Trieste, la cifra in contanti è stata recuperata. #skytg #news - facebook.com facebook