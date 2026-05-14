Scontri in Stazione Centrale Altri dieci provvedimenti

Da ilgiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, la Digos, sotto la supervisione della Procura, ha emesso dieci provvedimenti cautelari nei confronti di sei cittadini italiani e quattro stranieri regolari sul territorio. Le misure sono state eseguite in seguito a scontri verificatisi presso la Stazione Centrale, coinvolgendo diverse persone. Le autorità hanno agito per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l'ordine durante le indagini.

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Ieri mattina la Digos, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito altre 10 misure cautelari nei confronti di sei italiani e quattro stranieri regolari sul territorio nazionale. Si tratta di sette arresti domiciliari e tre obblighi di dimora con obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Tutti gli indagati sono maggiorenni e sono ritenuti responsabili, a vario titolo, degli scontri violenti avvenuti lo scorso 22 settembre in zona Stazione Centrale. L'indagine dell'ufficio politico della Questura di Milano, guidato dal neo dirigente Marino Graziano, è partita immediatamente, già nel pomeriggio di quel sabato. Al...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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