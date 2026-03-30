La Questura di Milano ha proseguito con le indagini sugli scontri verificatisi il 22 settembre vicino alla Stazione Centrale. Sono stati diffusi nuovi video che coinvolgono altri otto manifestanti appartenenti al gruppo ProPal. Le immagini sono state utilizzate per identificare ulteriori persone coinvolte negli eventi di quella giornata. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire i fatti accaduti.

Non si ferma l'attività d'indagine della Questura di Milano sugli scontri avvenuti lo scorso 22 settembre nei pressi della Stazione Centrale. Lunedì mattina, gli agenti della Digos, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno eseguito otto nuove misure cautelari non detentive nei confronti di altrettanti italiani, tutti maggiorenni. I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei disordini scoppiati durante la manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla. In quell'occasione, il tentativo di un gruppo di manifestanti di "occupare" lo scalo ferroviario al grido di "blocchiamo tutto" era sfociato in violenti faccia a faccia con i reparti inquadrati delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Scontri in Stazione Centrale: i video incastrano altri otto manifestanti ProPal

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