A Bagnaria, un’anziana è stata salvata dai carabinieri dopo che un incendio ha coinvolto la cassetta degli attrezzi nella sua abitazione. I militari sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a portarla in salvo prima che il fumo o l’incendio potessero bloccarla all’interno dell’appartamento. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Bagnaria (Pavia), 8 marzo 2026 – L'intervento dei carabinieri l'ha tratta in salvo prima che rimanesse intrappolata in casa dal fumo. Una donna di 80 anni è stata fatta uscire sana e salva dalla sua abitazione grazie a un provvidenziale passaggio in zona della pattuglia dell'Arma. Non era infatti ancora scattata alcuna richiesta d'intervento per l'incendio quando un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Voghera, nel corso di un normale servizio di perlustrazione del territorio, arrivato nel centro abitato di Bagnaria, ha notato una colonna di fumo denso e scuro alzarsi da un'abitazione poco lontana dalla strada principale. La 'gazzella' ha deviato il persorso e si è quindi portata sul posto per verificare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bagnaria: anziana intrappolata in casa dopo l’incendio della cassetta degli attrezzi, la salvano i carabinieri

