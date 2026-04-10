Venerdì 10 aprile 2026 si prevede una giornata senza trasporti in molte zone d’Italia. Due scioperi, uno nel settore aereo e uno nel trasporto pubblico locale, sono stati indetti per quella data. Durante questa giornata si attendono cancellazioni di voli e sospensioni di servizi di bus, con possibili disagi per i viaggiatori e i pendolari che si muovono sul territorio nazionale.

Venerdì 10 aprile 2026 giornata difficile per i trasporti in Italia. Sono previste due proteste distinte che coinvolgeranno sia il trasporto aereo sia il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per passeggeri e pendolari. Le agitazioni interesseranno fasce orarie diverse della giornata e potrebbero provocare ritardi, cancellazioni e riduzioni del servizio. Lo sciopero nel trasporto aereo. La protesta del comparto aereo durerà quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00, una fascia particolarmente delicata per il traffico nei cieli europei. Lo sciopero coinvolge: il personale di ENAV, responsabile del controllo del traffico aereo. gli operatori dei centri di controllo d’area ( ACC ) di Roma e Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sciopero trasporti il 10 aprile: stop ad aerei e bus, possibili disagi in tutta Italia

Sciopero 10 aprile, a rischio trasporti aerei e bus. Le città più coinvolteVenerdì 10 aprile 2026 si preannuncia una giornata complessa per chi deve spostarsi in Italia.

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