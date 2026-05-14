Il sindacato Al Cobas ha annunciato uno sciopero per venerdì 15 maggio 2026 che interesserà il personale dell'azienda di trasporto pubblico locale di Milano. La protesta prevede diverse fasce orarie di astensione dal lavoro e coinvolge i dipendenti dell'azienda di trasporto, con orari e modalità ancora da definire. La giornata di sciopero potrebbe comportare modifiche o sospensioni temporanee ai servizi di trasporto pubblico nella città. Le fasce di garanzia sono state comunicate e rispettate dalle parti coinvolte.

Il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero per la giornata di venerdì 15 maggio 2026. L'agitazione comporterà disagi sulle linee dell'Atm, azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico a Milano. Il personale potrà astenersi dal lavoro nel seguente orario: dalle ore 8:45 alle 15.00. Dalle 15 in poi, comunica Atm, tutte le linee saranno invece in normale servizio. Lo sciopero inizialmente sarebbe dovuto durare tutta la giornata, ma successivamente il sindacato ha accolto l'invito della Prefettura a ridurlo, essendo previsto per la stessa serata il concerto di Radio Italia in piazza del Duomo. Di seguito le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero mezzi Milano 15 maggio: orari e fasce di garanzia

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