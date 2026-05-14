Il 15 maggio a Milano si terrà uno sciopero dei mezzi pubblici, anche se in forma ridotta. La protesta è promossa dall'organizzazione sindacale Al Cobas e riguarda la privatizzazione del trasporto pubblico. Sono stati comunicati gli orari e le fasce di garanzia durante le quali i servizi potrebbero rimanere operativi. La decisione di ridurre l’adesione si lega alla coincidenza con un grande concerto di Radio Italia. La situazione potrebbe influenzare la mobilità cittadina in quella giornata.

Seppur in forma “ ridotta “, resta confermato lo sciopero dei mezzi a Milano per il 15 maggio. La protesta è stata proclamata dall’organizzazione sindacale Al Cobas contro la privatizzazione del trasporto pubblico. Nonostante lo sciopero fosse previsto per l’intera giornata, Al Cobas ha accettato l’invito della Prefettura a limitare gli orari alla luce del concerto di Radio Italia che si terrà venerdì sera in piazza Duomo e per cui è previsto un afflusso di decine di migliaia di giovanissimi. Di consegue la sigla ha deciso di cancellare la seconda parte dell’astensione dal lavoro, confermando quella nella nella fascia oraria compresa tra le 8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei mezzi a Milano il 15 maggio: protesta ridotta per il concerto di Radio Italia | Orari e fasce di garanzia

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