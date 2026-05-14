Sciopero generale Usb contro la guerra manifestazione a Pescara e disagi sul trasporto pubblico
Lunedì 18 maggio si è svolto uno sciopero di 24 ore indetto dall’Usb in tutta Italia, incluso in Abruzzo, per protestare contro la guerra e sostenere la Global Sunund Flotilla. La mobilitazione ha coinvolto anche una manifestazione a Pescara, causando disagi al trasporto pubblico locale. L’azione si è concentrata sulla richiesta alla Regione di interrompere i rapporti con lo Stato di Israele.
Lunedì 18 maggio sciopero generale di 24 ore dell’Usb anche in Abruzzo per sostenere la Global Sumund Flotilla e chiedere alla Regione di interrompere i rapporti con lo Stato di Israele. La comunicazione Tua sui disagi legati allo scioperoUno sciopero nazionale contro la guerra, dunque, che anche.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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??Avviso - Sciopero generale USB lunedì 18 maggio 2026 ?? Trasporto pubblico locale Consulta l’avviso ift.tt/Usopzxq May 13, 2026 at 05:03PM #tuabruzzo #infoTUA x.com
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