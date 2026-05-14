Sciopero generale Usb contro la guerra manifestazione a Pescara e disagi sul trasporto pubblico

Lunedì 18 maggio si è svolto uno sciopero di 24 ore indetto dall’Usb in tutta Italia, incluso in Abruzzo, per protestare contro la guerra e sostenere la Global Sunund Flotilla. La mobilitazione ha coinvolto anche una manifestazione a Pescara, causando disagi al trasporto pubblico locale. L’azione si è concentrata sulla richiesta alla Regione di interrompere i rapporti con lo Stato di Israele.

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Lunedì 18 maggio sciopero generale di 24 ore dell’Usb anche in Abruzzo per sostenere la Global Sumund Flotilla e chiedere alla Regione di interrompere i rapporti con lo Stato di Israele. La comunicazione Tua sui disagi legati allo scioperoUno sciopero nazionale contro la guerra, dunque, che anche.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero generale per la Flotilla e la pace: disagi al trasporto pubblico locale lunedìSciopero generale indetto dalla Usb, lunedì 18 maggio, che coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale abruzzese. Sciopero generale il 18 maggio: l’Usb protesta contro la guerra? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero i servizi sanitari e i trasporti nazionali? Chi sono i due attivisti coinvolti nella vicenda della... Temi più discussi: Sciopero generale il 18 maggio: l'Usb ferma il Paese per Gaza; Sciopero Generale 18 maggio: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio; Nuovo sciopero contro il genocidio a Gaza; Sciopero generale Usb contro la guerra, manifestazione a Pescara e disagi sul trasporto pubblico. ??Avviso - Sciopero generale USB lunedì 18 maggio 2026 ?? Trasporto pubblico locale Consulta l’avviso ift.tt/Usopzxq May 13, 2026 at 05:03PM #tuabruzzo #infoTUA x.com Sciopero generale Usb contro la guerra, manifestazione a Pescara e disagi sul trasporto pubblicoL'Unione sindacale di base raccoglie l'appello della Global Sumund Flotilla e chiede alla Regione lo stop ad ogni rapporto con Israele. Manifestazione in pizza Unione. Si ferma il personale Tua: la co ... ilpescara.it Sciopero generale del 18 maggio, trasporti e servizi a rischio: Contro guerra, salari bassi e precarietàUSB porta in piazza la protesta nazionale: treni fermi, disagi attesi anche a Torino. Al centro della mobilitazione il conflitto in Palestina e il tema del lavoro ... giornalelavoce.it