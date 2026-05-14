Sciopero generale per la Flotilla e la pace | disagi al trasporto pubblico locale lunedì
Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale indetto dalla Usb, che interesserà anche il trasporto pubblico locale in Abruzzo. La protesta coinvolgerà diversi settori e si prevede un impatto sui servizi di mobilità nella regione, con possibili disagi per utenti e pendolari. La manifestazione si svolge in concomitanza con la mobilitazione nazionale, con manifestazioni e cortei programmati in varie città italiane.
Sciopero generale indetto dalla Usb, lunedì 18 maggio, che coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale abruzzese. La protesta durerà 24 ore. Il personale viaggiante di Tua aderirà da mezzanotte alle 6, dalle 9 alle 18 e dalle 21 alle 24. Il personale amministrativo, di terra, di officina e di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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