Sciopero generale per la Flotilla e la pace | disagi al trasporto pubblico locale lunedì

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale indetto dalla Usb, che interesserà anche il trasporto pubblico locale in Abruzzo. La protesta coinvolgerà diversi settori e si prevede un impatto sui servizi di mobilità nella regione, con possibili disagi per utenti e pendolari. La manifestazione si svolge in concomitanza con la mobilitazione nazionale, con manifestazioni e cortei programmati in varie città italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui