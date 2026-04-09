Sciopero del Trasporto Pubblico Locale i sindacati salernitani | La sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionale

Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, insieme alle rispettive federazioni dei trasporti, hanno comunicato uno sciopero di quattro ore nel Trasporto Pubblico Locale della provincia di Salerno, previsto per il 17 aprile 2026, dalle 9 alle 13. L’azione include una manifestazione e un presidio di fronte a un punto di ritrovo non specificato. I sindacati sottolineano che la sicurezza sul lavoro rappresenta un diritto costituzionale.

Le Segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil, insieme alle Federazioni Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti,annunciano 4 ore di sciopero del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Salerno, previsto per il 17 aprile 2026 dalle ore 9 alle ore 13, con manifestazione e presidio davanti alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Trasporto pubblico. Sindacati in trincea contro Atc e politica: "Risposte o sciopero" Sciopero 27 marzo 2026: stop per trasporto pubblico locale, scuola e stampaGiornata di scioperi venerdì 27 marzo, con agitazioni che interessano il trasporto pubblico locale, la scuola e l’informazione. Temi più discussi: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma ad aprile: le date; Interesserà anche l'Umbria venerdì lo sciopero del trasporto pubblico locale; Scioperi aprile 2026, dai trasporti alla sanità (fino alla stampa): il calendario completo; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città. Sciopero trasporti venerdì 10 aprile: dai bus agli aerei, chi si ferma, gli orari e fasce di garanziaSciopero dei trasporti venerdì 10 aprile 2026. Sono previste due proteste distinti che coinvolgono sia il trasporto aereo che quello pubblico ... msn.com Busitalia Campania, venerdì 10 aprile sciopero di 4 ore: i disagiIn caso di adesione, potrebbero non essere garantiti i servizi autobus urbani ed extraurbani dalle ore 20:01 alle ore 24 ... salernotoday.it Interesserà anche l'Umbria venerdì lo sciopero del trasporto pubblico locale x.com Il caro carburante torna a far discutere e rischia di avere ripercussioni su tutto il sistema dei trasporti e della distribuzione delle merci. Le associazioni dell’autotrasporto hanno infatti annunciato uno sciopero nazionale dei tir previsto dal 20 al 25 aprile, una prot - facebook.com facebook