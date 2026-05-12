Sciopero lunedì 18 maggio 2026 dai treni ai bus fino alla scuola | chi si ferma e gli orari della protesta

Lunedì 18 maggio 2026, diverse categorie di lavoratori in Italia hanno annunciato uno sciopero generale. La protesta coinvolge treni, autobus e anche il settore scolastico, con orari e modalità ancora da definire. L’Unione Sindacale di Base, insieme ad altre sigle sindacali, ha organizzato questa giornata di astensione dal lavoro. La mobilitazione si svolge in risposta a questioni che riguardano diversi settori del pubblico e del privato.

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