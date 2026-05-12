Sciopero lunedì 18 maggio 2026 dai treni ai bus fino alla scuola | chi si ferma e gli orari della protesta
Lunedì 18 maggio 2026, diverse categorie di lavoratori in Italia hanno annunciato uno sciopero generale. La protesta coinvolge treni, autobus e anche il settore scolastico, con orari e modalità ancora da definire. L’Unione Sindacale di Base, insieme ad altre sigle sindacali, ha organizzato questa giornata di astensione dal lavoro. La mobilitazione si svolge in risposta a questioni che riguardano diversi settori del pubblico e del privato.
L'Italia si prepara a un lunedì di paralisi. Per la giornata del 18 maggio 2026, l’Unione Sindacale di Base (USB), in coordinamento con altre sigle del sindacalismo conflittuale come l'USI, ha proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà i principali settori strategici del Paese. Dai trasporti ai collegamenti ferroviari, passando per la scuola e gli sportelli della pubblica amministrazione, i disagi per i cittadini si preannunciano massicci.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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