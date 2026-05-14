Venerdì 15 maggio si terrà uno sciopero dei dipendenti di Atm Milano, sostenuti dal sindacato Al Cobas. La protesta potrebbe provocare disagi sulla rete di trasporto pubblico dell’hinterland milanese. Sono state annunciate fasce di garanzia, ma si prevede comunque una riduzione delle corse e possibili disservizi durante la giornata. La situazione sarà monitorata nelle ore successive.

Si conferma lo sciopero per la giornata di domani, venerdì 15 maggio. Incroceranno le braccia i dipendenti di Atm Milano, sostenuti dal sindacato Al Cobas, causando possibili disagi in tutto l’hinterland milanese. Autisti, macchinisti e impiegati in generale di Atm, però, non protesteranno per 24 ore, quindi l’impatto sulla quotidianità di altri lavoratori sarà meno acuto. Tuttavia, migliaia di pendolari subiranno comunque gli effetti collaterali dell’esercizio di un diritto di altri cittadini. Nonostante ci siano fasce di garanzia, il piano orario dei trasporti potrebbe subire ritardi e cancellazioni. Orari dello sciopero e fasce garantite. Inizialmente Al Cobas aveva indetto uno sciopero per tutta la giornata.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero di Atm venerdì 15 maggio a Milano: fasce di garanzia e possibili disagi

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