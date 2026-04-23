Il sindacato Confial Trasporti ha annunciato uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano per il 24 aprile 2026, che coinvolgerà il personale di Atm. La protesta interesserà diverse fasce orarie e sono previste periodi di garanzia per garantire alcuni servizi minimi alla cittadinanza. La manifestazione riguarda i lavoratori del settore e si svolgerà in una data specifica.

Il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero per la giornata di venerdì 24 aprile 2026. L'agitazione comporterà disagi sulle linee dell'Atm, azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico a Milano. Il personale potrà astenersi dal lavoro nel seguente orario: dalle 8:45 alle 15. Dalle 15 in poi, comunica Atm, tutte le linee saranno invece in normale servizio. Di seguito le fasce di garanzia. Queste, invece, la fasce di garanzia, ovvero gli orari in cui il servizio sarà regolare nonostante lo sciopero: Da inizio servizio fino alle 8:45; dalle 15 fino a fine servizio. Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, invece, il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero mezzi Milano 24 aprile: orari e fasce di garanzia

mezzi (orari) che circoleranno a Milano durante lo sciopero dei trasporti di domani #fyp #shorts

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