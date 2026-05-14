Sciopero dei mezzi a Milano il 15 maggio | lo stop ridotto di metro tram e bus per il concerto di Radio Italia | orari e fasce di garanzia
Venerdì 15 maggio si terrà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, coinvolgendo metro, tram e autobus. L'agitazione, originariamente prevista per l'intera giornata, è stata ridotta grazie a un accordo tra il sindacato e le autorità. La sospensione dei servizi sarà limitata alla fascia oraria tra le 8:45 e le 15, mentre nelle altre fasce saranno garantiti i servizi minimi necessari per consentire la mobilità dei cittadini. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione sindacale e dall'ente di gestione dei trasporti.
Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano, venerdì 15 maggio. Inizialmente previsto per tutta la giornata, il sindacato Al Cobas ha accolto l’invito della Prefettura di limitare la sospensione dei servizi solo nella fascia dalle 8:45 fino alle 15. La sera, infatti, è previsto il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Gli orari. « A Milano non potrà esserci uno sciopero di 24 ore. Il prefetto – spiega Al Cobas – ha sollevato problemi di ordine pubblico e di sicurezza legati al deflusso delle decine di migliaia di giovanissimi attesi al concertone del 15 maggio in Piazza Duomo». Pertanto bus, tram e metropolitana (M1, M2, M3, M4 e M5) saranno a rischio limitatamente dalle 8. 🔗 Leggi su Open.online
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Temi più discussi: Sciopero trasporti venerdì 15 maggio a Milano: stop ridotto alla fascia mattutina per il concerto di Radio Italia in piazza Duomo; Concerto Radio Italia, chiude una stazione della metro: tutto quello che c'è da sapere (anche sullo sciopero); Sciopero venerdì 15 maggio, per il concertone di Radio Italia in Duomo Atm riduce la fascia di stop; Ridotto lo sciopero dei mezzi a Milano per il concerto di Radio Italia.
AVVISO ALL'UTENZA Sciopero Atm il 15 maggio, Al Cobas riduce la protesta alla sola fascia del mattino Stop ai mezzi pubblici solo dalle 8.45 alle 15. Niente conseguenze per il concerto di Radio Italia in Duomo: dopo le 15 il servizio riprende regolarmente - Facebook facebook
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