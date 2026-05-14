Sciopero dei mezzi a Milano il 15 maggio | lo stop ridotto di metro tram e bus per il concerto di Radio Italia | orari e fasce di garanzia

Da open.online 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio si terrà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, coinvolgendo metro, tram e autobus. L'agitazione, originariamente prevista per l'intera giornata, è stata ridotta grazie a un accordo tra il sindacato e le autorità. La sospensione dei servizi sarà limitata alla fascia oraria tra le 8:45 e le 15, mentre nelle altre fasce saranno garantiti i servizi minimi necessari per consentire la mobilità dei cittadini. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione sindacale e dall'ente di gestione dei trasporti.

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Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano, venerdì 15 maggio. Inizialmente previsto per tutta la giornata, il sindacato Al Cobas ha accolto l’invito della Prefettura di limitare la sospensione dei servizi solo nella fascia dalle 8:45 fino alle 15. La sera, infatti, è previsto il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Gli orari. « A Milano non potrà esserci uno sciopero di 24 ore. Il prefetto – spiega Al Cobas – ha sollevato problemi di ordine pubblico e di sicurezza legati al deflusso delle decine di migliaia di giovanissimi attesi al concertone del 15 maggio in Piazza Duomo». Pertanto bus, tram e metropolitana (M1, M2, M3, M4 e M5) saranno a rischio limitatamente dalle 8. 🔗 Leggi su Open.online

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