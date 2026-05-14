Sciopero dei mezzi a Milano il 15 maggio | lo stop ridotto di metro tram e bus per il concerto di Radio Italia | orari e fasce di garanzia

Venerdì 15 maggio si terrà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, coinvolgendo metro, tram e autobus. L'agitazione, originariamente prevista per l'intera giornata, è stata ridotta grazie a un accordo tra il sindacato e le autorità. La sospensione dei servizi sarà limitata alla fascia oraria tra le 8:45 e le 15, mentre nelle altre fasce saranno garantiti i servizi minimi necessari per consentire la mobilità dei cittadini. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione sindacale e dall'ente di gestione dei trasporti.

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