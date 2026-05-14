Sciopero dei lavoratori all' Electrolux | Ci hanno dichiarato guerra

I lavoratori di un'azienda del settore elettrodomestico hanno proclamato uno sciopero, denunciando che sono stati dichiarati guerra. Durante il confronto, hanno affermato di voler ottenere il ritiro del piano industriale e di voler avviare discussioni su nuovi prodotti e investimenti, come già avvenuto in precedenza. La protesta si è svolta in risposta alle decisioni prese dall'azienda, che hanno portato i dipendenti a manifestare il loro dissenso. La situazione rimane sotto osservazione.

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