Sciopero dei lavoratori all' Electrolux | Ci hanno dichiarato guerra

Da pordenonetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori di un'azienda del settore elettrodomestico hanno proclamato uno sciopero, denunciando che sono stati dichiarati guerra. Durante il confronto, hanno affermato di voler ottenere il ritiro del piano industriale e di voler avviare discussioni su nuovi prodotti e investimenti, come già avvenuto in precedenza. La protesta si è svolta in risposta alle decisioni prese dall'azienda, che hanno portato i dipendenti a manifestare il loro dissenso. La situazione rimane sotto osservazione.

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“Il nostro obiettivo è il ritiro del piano industriale e discutere su nuovi prodotti e investimenti, come già è accaduto in passato”. Così ha affermato Pietro Mancino, responsabile della Rsu di Porcia, nel corso della mobilitazione avvenuta giovedì 14 maggio davanti all'ingresso dello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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