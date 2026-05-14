Sciopero dei lavoratori all' Electrolux | Ci hanno dichiarato guerra
I lavoratori di un'azienda del settore elettrodomestico hanno proclamato uno sciopero, denunciando che sono stati dichiarati guerra. Durante il confronto, hanno affermato di voler ottenere il ritiro del piano industriale e di voler avviare discussioni su nuovi prodotti e investimenti, come già avvenuto in precedenza. La protesta si è svolta in risposta alle decisioni prese dall'azienda, che hanno portato i dipendenti a manifestare il loro dissenso. La situazione rimane sotto osservazione.
“Il nostro obiettivo è il ritiro del piano industriale e discutere su nuovi prodotti e investimenti, come già è accaduto in passato”. Così ha affermato Pietro Mancino, responsabile della Rsu di Porcia, nel corso della mobilitazione avvenuta giovedì 14 maggio davanti all'ingresso dello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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