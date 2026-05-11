Electrolux chiude stabilimento a Cerreto d’Esi | 170 i lavoratori coinvolti Annunciate 8 ore di sciopero

Electrolux ha comunicato la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, coinvolgendo 170 dipendenti. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore, causando preoccupazione tra i lavoratori. Contestualmente, è stato deciso uno sciopero di otto ore che interesserà l’intera giornata. La notizia ha suscitato reazioni tra i sindacati e le istituzioni locali, che seguono da vicino la vicenda.

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Cerreto D'Esi (Ancona), 11 maggio 2026 – Electrolux ha annunciato la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi (Ancona), in cui operano 170 lavoratori. Il colosso svedese dell'elettrodomestico in particolare ha presentato oggi, nel corso di una riunione di Coordinamento nazionale convocata a Venezia, un vero e proprio piano di ristrutturazione e quindi la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4mila addetti. Lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. Sulla chiusura a Cerreto d’Esi. Chiusura dello stabilimento del gruppo Electrolux a Cerreto D'Esi (Ancona) con circa 170 dipendenti e una produzione nel 2025 di circa 77mila cappe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Electrolux chiude stabilimento a Cerreto d’Esi: 170 i lavoratori coinvolti. Annunciate 8 ore di sciopero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Electrolux chiude la fabbrica di Cerreto d’Esi e annuncia 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. Proclamate 8 ore di scioperoNuova pesantissima ristrutturazione nell’industria del bianco, cioè il sofferente settore degli elettrodomestici. Cerreto d’Esi: Grillini e Baldoni si sfidano per il Comune? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che sostengono il nuovo progetto di Baldoni? Come cambieranno le priorità del borgo con la vittoria di Baldoni?... Argomenti più discussi: Alberto Zanata dopo oltre trent’anni lascia Electrolux Professional; Electrolux, Fiom Ancona: i conti sono in sofferenza; Nubi all’orizzonte per la Electrolux a Cerreto d'Esi: summit lunedì, lavoratori in ansia; Da Beko a Electrolux: soffia il vento della crisi. È da stamattina appena dopo l'alba che lavora. Chissà se è lo stesso pilota che lo porta da tante ore così. Dovrebbero essere al lavoro nel stabilimento Electrolux. Bravi x.com Electrolux chiude stabilimento a Cerreto d’Esi: 170 i lavoratori coinvolti. Annunciate 8 ore di scioperoFim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale, da declinare in ogni stabilimento, contro il piano di ristrutturazione presentato oggi. Al ... ilrestodelcarlino.it