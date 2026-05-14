Questa mattina, circa 1.640 operai di un'azienda di trasporto si sono riuniti in piazza per protestare contro il nuovo accordo firmato dai rappresentanti sindacali. I lavoratori contestano in particolare il cambiamento riguardante il lavoro nelle domeniche e nelle festività, ritenuto penalizzante. Le sigle sindacali coinvolte sono state accusate di aver sottoscritto un accordo che, secondo i manifestanti, riduce i diritti dei lavoratori. La protesta si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno esposto striscioni e slogan.

? Domande chiave Perché i lavoratori rifiutano il nuovo regime delle domeniche e festività?. Chi sono le sigle sindacali accusate di aver firmato l'accordo al ribasso?. Come influirà questa protesta sulla gestione dei rifiuti nella capitale?. Quali scenari si aprono per il futuro delle relazioni industriali in Ama?.? In Breve Sciopero dell'11 maggio contro l'applicazione del regime ordinario domenicale e festivo.. Usb contesta l'accordo sottoscritto dalle sigle Cgil, Cisl, Uil e Fiadel.. I lavoratori chiedono il ritiro immediato delle firme per tutelare i diritti acquisiti.. La protesta mira a cambiare la gestione dei turni e del riposo a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero Ama: 1640 operai in piazza contro il nuovo accordo

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