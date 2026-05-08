A San Felice, 75 operai di ZinCol hanno deciso di incrociare le braccia in protesta contro il nuovo contratto. I lavoratori evidenziano come i nuovi parametri per il premio potrebbero ridurre i loro guadagni rispetto alle condizioni precedenti. Inoltre, spiegano che ci sono differenze tra quanto dichiarato dall’azienda e la quantità di merci presente in piazzale, suscitando preoccupazioni tra i dipendenti. La protesta si svolge senza incidenti e con presenza di rappresentanti sindacali.

? Punti chiave Perché i nuovi parametri del premio ridurrebbero i guadagni degli operai?. Come spiegano i lavoratori la discrepanza sulla quantità di merci in piazzale?. Chi ha proposto i nuovi criteri per il calcolo del premio?. Quali azioni concrete hanno pianificato i sindacati per la prossima settimana?.? In Breve Denise Cotti e Marcello Della Gatta guidano le trattative per Fiom Cgil e Fim Cisl.. Controversia sul premio di risultato dopo l'incontro del 22 aprile tra parti.. Cassa integrazione attiva dal 13 aprile per gestire flussi materie prime e ordini.. Stabilimento di San Felice impiega 75 operai e 7 impiegati su 350 totali.. Settantacinque operai della sede di San Felice del gruppo vicentino ZinCol hanno interrotto le attività lavorative ieri per manifestare contro le condizioni contrattuali correnti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ZinCol, sciopero a San Felice: 75 operai contro il nuovo contratto

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