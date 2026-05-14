Scienza alla spina | dal 18 maggio Pint of Science torna in 90 pub italiani

Dal 18 al 20 maggio 2026, torna in Italia l'iniziativa Pint of Science, che porta la scienza negli ambienti di ritrovo come i pub. La manifestazione si svolgerà in oltre 90 locali sparsi in varie città del paese. Durante questi giorni, vengono organizzati incontri con ricercatori e approfondimenti su temi scientifici di attualità. L'evento coinvolge appassionati di scienza di tutte le età, offrendo un'occasione di confronto informale e accessibile.

Tempo di lettura: 5 minuti Dal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Undici anni dopo il debutto nel nostro Paese, il festival — nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazioni su cinque continenti — raduna 90 locali in 28 città italiane per tre serate consecutive di talk, domande e conversazioni tra ricercatori e pubblico. Ingresso gratuito. Il format è semplice: ogni sera, uno o due ricercatori presentano il proprio lavoro in 40 minuti e poi rispondono alle domande della platea, in un’atmosfera volutamente informale. Niente convegni, niente plexiglass. Solo scienza e — appunto — una pinta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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