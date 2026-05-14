Sciame sismico in Italia | diverse scosse la situazione
Nelle ultime ore in Italia si sono verificate diverse scosse sismiche, alcune percepite più chiaramente di altre. La sequenza è iniziata con un lieve tremore durante le ore notturne, seguito da un'altra vibrazione, che per alcuni è risultata appena avvertibile, mentre per altri si è manifestata in modo più evidente. La situazione è ancora in fase di monitoraggio e non sono stati segnalati danni significativi.
Prima un lieve tremore nel silenzio della notte. Poi un’altra vibrazione, quasi impercettibile per alcuni, più netta per altri. E infine, alle prime luci dell’alba, quel movimento improvviso che ha spinto molte persone a fermarsi, a guardarsi attorno e a controllare il telefono in cerca di conferme. Quando la terra torna a muoversi, anche per pochi secondi, il tempo sembra rallentare. La sequenza si è sviluppata nel giro di poche ore, tra la notte e il mattino. Una serie ravvicinata di eventi che ha riportato attenzione e apprensione tra i residenti, soprattutto per il susseguirsi delle scosse in un arco temporale ristretto. Un fenomeno che, pur senza conseguenze segnalate, ha inevitabilmente riacceso la sensibilità verso il rischio sismico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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