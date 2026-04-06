Nella notte, la Toscana è stata colpita da uno sciame sismico che ha interessato l’area di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Durante le ore notturne sono state registrate circa 15 scosse di lieve entità, tutte concentrate nella stessa zona. La sequenza sismica ha coinvolto diverse ripetizioni nel breve arco di tempo, senza segnalare danni o feriti fino a questo momento.

Uno sciame sismico ha interessato la Toscana, con epicentro nell’area di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, dove nella notte sono state registrate circa 15 scosse di lieve entità. Il movimento più intenso ha raggiunto una magnitudo 3.0, avvertito chiaramente dalla popolazione ma senza provocare danni. La scossa principale è stata registrata alle 4:14, con una profondità di circa 8 chilometri, seguita da numerosi eventi minori distribuiti nell’arco di poche ore. In diverse zone tra Pisa e l’entroterra il tremore è stato percepito distintamente, soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Sequenza ravvicinata nella notte. Lo sciame ha coinvolto in particolare l’area tra Pisa e le zone limitrofe, con una serie di scosse di bassa intensità, molte delle quali inferiori a magnitudo 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, ancora terremoto: sciame sismico. 15 scosse consecutive!

Terremoto a Macerata, sciame sismico in corso a Sant’Angelo in Pontano: quindici scosse in poche oreUna lunga serie di scosse di terremoto sta interessando il comune di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, dalla mezzanotte di oggi...

Leggi anche: Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6

Argomenti più discussi: TERREMOTO CALABRIA: SI STANNO MUOVENDO MOLTE FAGLIE, SONO LE PIÙ PERICOLOSE DEL MEDITERRANEO; La terra ha tremato, scossa di terremoto improvvisa in Italia.

Terremoto, sciame sismico in Toscana: 15 scosse, la più forte di magnitudo 3 con epicentro vicino a PisaTerremoti di bassa intensità in varie parti della Toscana dalla sera di Pasqua alla notte trascorsa, in particolare nella zona della geotermia, tra le province di Pisa e Grosseto. leggo.it

Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6Notte di paura in Sicilia per il terremoto. Nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all'arcipelago eoliano ... fanpage.it

Caos Italia: voi chi scegliereste come presidente e ct #SportMediaset #Mediaset #Italia #Nazionale #presidente facebook

Pasquetta ha mantenuto la promessa: oggi l’Italia ha il sapore pieno della primavera. Giornata mite e piacevole su gran parte del Paese, con temperature che raggiungono 23-24 °C sulla Pianura Padana e sulle zone interne delle regioni tirreniche. Qualche gr x.com