Nel giorno del Primo Maggio, le province di Enna e Messina in Sicilia sono state interessate da un breve sciame sismico. Sei scosse sono state registrate in rapida successione, coinvolgendo le zone di Troina, Cerami e Capizzi. Le autorità hanno monitorato la situazione senza segnalare danni o feriti. La sequenza sismica ha suscitato attenzione tra la popolazione locale, ma non ci sono state ulteriori variazioni nel livello di attività sismica.

La terra torna a tremare in Sicilia nel giorno del Primo Maggio. Un breve sciame sismico è stato registrato tra le province di Enna e Messina, interessando in particolare le aree di Troina, Cerami e Capizzi. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate sei scosse di terremoto tra le 16.02 e le 19.41. La più forte ha raggiunto una magnitudo 3.0, con epicentro localizzato a circa 33 chilometri di profondità, nel cuore dell’area compresa tra i tre comuni. Alla prima scossa sono seguiti altri eventi sismici di minore intensità: una scossa di magnitudo 2.8 e, successivamente, ulteriori movimenti tellurici di magnitudo 2.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sciame sismico in Italia: sei scosse una dietro l’altra

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