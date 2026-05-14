Schlein sul PD | no ai contatti con Berlusconi e alle larghe intese
Il segretario del Partito Democratico ha ribadito il rifiuto di instaurare rapporti con figure legate al centrodestra, in particolare con chi ha rapporti con l'ex primo ministro. Ha inoltre affermato che il partito non intende sostenere alleanze con le larghe intese e ha escluso possibili accordi con leader di altri schieramenti. La posizione ufficiale del PD resta quella di costruire una maggioranza senza coinvolgimenti con forze esterne.
? Domande chiave Cosa ha risposto Schlein riguardo ai presunti contatti con Marina Berlusconi?. Come intende il PD costruire la maggioranza senza le larghe intese?. Quali sono i tre pilastri del programma proposto da Schlein?. Perché la strategia del PD esclude ogni compromesso con il centro-destra?.? In Breve Schlein smentisce contatti con Marina Berlusconi per escludere accordi con Forza Italia.. Programma non partiamo da zero su sanità, salario minimo e fonti energetiche.. Critica Meloni definendo la sua disponibilità a collaborazioni estese pura retorica.. Obiettivo vittoria netta per evitare coalizioni post-elettorali e mantenere identità PD.🔗 Leggi su Ameve.eu
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