Schlein sul PD | no ai contatti con Berlusconi e alle larghe intese

Il segretario del Partito Democratico ha ribadito il rifiuto di instaurare rapporti con figure legate al centrodestra, in particolare con chi ha rapporti con l'ex primo ministro. Ha inoltre affermato che il partito non intende sostenere alleanze con le larghe intese e ha escluso possibili accordi con leader di altri schieramenti. La posizione ufficiale del PD resta quella di costruire una maggioranza senza coinvolgimenti con forze esterne.

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