Schlein Governo Meloni vive chiuso nel palazzo no a larghe con intese con FI

Il leader del partito di opposizione ha dichiarato che il governo attuale, giunto al suo terzo anno, si mantiene isolato all’interno del palazzo e non prende in considerazione alleanze ampie con altri gruppi politici. Durante un evento a Milano, ha aggiunto che questa situazione non permette di affrontare con efficacia le questioni più urgenti del paese. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito politico in corso.

MILANO (ITALPRESS) – “ Solo un governo che vive chiuso nel palazzo da tre anni può pensare che questa sia la priorità. L'indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite e la destra che aveva i numeri in Parlamento per fare tuto è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito la loro proposta è irricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un'intervista al “Corriere della Sera”.🔗 Leggi su Iltempo.it

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