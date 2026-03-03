Il Partito Democratico cittadino commenta le recenti elezioni amministrative, sottolineando come a Napoli si sia assistito a un’alleanza ampia, mentre a Benevento si siano fatte scelte più decise e unilaterali. La nota mette in evidenza le differenze tra le due città, evidenziando le contraddizioni presenti nell’approccio del movimento Noi di Centro. La discussione riguarda le modalità di alleanze e decisioni politiche adottate in queste amministrazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Viene da chiedersi: è lecito invocare il “campo largo” solo quando serve a garantire equilibri a livello regionale, per poi rinnegarne le regole quando si tratta di decidere insieme sul territorio? – così in una nota la segretaria cittadina del Partito Democratico, Rosa Razzano. “È questo l’interrogativo che mi pongo e che, a mio avviso, mette a nudo le contraddizioni di Noi di Centro in vista delle prossime amministrative. Il punto centrale è la coerenza, un valore che sembra svanire non appena si varcano i confini del Sannio. Il “caso” Benevento Le recenti dichiarazioni del Sindaco, apparse sulla stampa in questi giorni, delineano una posizione difficile da accettare: l’idea che, in quanto espressione della maggioranza locale, la scelta del prossimo candidato spetti esclusivamente a lui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative, il PD cittadino: “Larghe intese a Napoli, decisionismo a Benevento: la contraddizione di Noi di Centro”

"Altro che larghe intese, il centrosinistra voleva solo occupare le poltrone"All'indomani delle dimissioni dei 13 consiglieri che hanno scritto la parola fine all'amministrazione comunale di Marcianise, il sindaco Antonio...

Comunali, Centrodestra unito ma “senza larghe intese indistinte”Tra i partecipanti, i rappresentanti di FdI hanno insistito sulla necessità di coesione e chiarezza programmatica, sottolineando l’importanza di un...

Approfondimenti e contenuti su Noi di Centro

Temi più discussi: Portici, scontro nel Campo largo: il M5s all’attacco dei dem; La sinistra in Loggia contro l'invito di Pd bresciano e Laura Castelletti a rompere i tabu sul tema sicurezza; Ad Avellino cresce l’attesa per le Amministrative: sfide e strategie tra Pd, campo largo e centrodestra; Verso le urne: il termometro politico dei comuni siciliani per le amministrative 2026.

Lenzi (Pd): Noi siamo dalla parte dei cittadiniNoi siamo dalla parte dei cittadini. Non si può pensare di tenere chiusi pronto soccorso e servizi ad H24 nell’attesa che vengano terminate le procedure concorsuali di assunzione. Questo è il senso ... quotidianosanita.it

Il Pd apre i circoli ai cittadini. Si comincia martedì al CentroA partire da martedì i circoli del Partito Democratico si aprono all’ascolto dei cittadini, delle associazioni del terzo settore, degli enti e di tutti quelli che vorranno portare le proprie istanze, ... ilrestodelcarlino.it

Voto Avellino, Della Porta (Noi di Centro) scuote il Pd: subito campo largo #Avellino - facebook.com facebook