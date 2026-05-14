Un cambiamento importante si prospetta nel settore dirigenziale del Milan, con la possibile sostituzione del direttore sportivo attuale. Secondo quanto riferito da un noto esperto del settore, l’attuale responsabile delle operazioni sportive potrebbe essere sostituito a breve, con un nuovo nome in pole position. Sarebbero già stati definiti i dettagli del nuovo contratto, e le voci indicano che il sostituto potrebbe essere un dirigente con esperienza nel settore. La situazione si sviluppa in modo che potrebbe portare a un nuovo assetto per la gestione sportiva della squadra.

Continuano i dubbi sul futuro del Milan da ogni punto di vista: sul campo, i rossoneri sono reduci da 7 punti conquistati nelle ultime 8 partite di Serie A, con le disastrose sconfitte contro Udinese, Sassuolo e Atalanta. Servono due vittorie contro il Genoa e il Cagliari per la Champions League. Il futuro di Allegri, poi, potrebbe essere in bilico, ma non ancora determinato. Mentre sembra già finita la storia d'amore tra il Diavolo e il direttore sportivo Igli Tare. Lo sottolinea anche il giornalista Nicolò Schira su X. "La storia di Igli Tare al Milan sembra finita. I rossoneri cambieranno direttore sportivo alla fine della stagione, come rivelato la scorsa settimana". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira lancia il ribaltone Milan: “Via Tare, c’è Tony D’Amico in pole”. I dettagli del contratto

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