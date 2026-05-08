Secondo il giornalista Nicolò Schira, il futuro di Igli Tare al Milan non sarebbe ancora certo e potrebbe essere messo in discussione prima della prossima stagione. Insieme a questa ipotesi, circolano anche nomi di possibili sostituti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione societaria del club sembra essere in evoluzione, con alcune decisioni che potrebbero influenzare la composizione dello staff.

Altra giornata calda sul futuro del Milan: l'articolo del giornalista Ivan Zazzaroni (leggi qui), ha aperto altri dubbi sul futuro in rossonero di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il giornalista Nicolò Schira va addirittura avanti con le indiscrezioni, parlando già del possibile futuro sostituto di Igli Tare. Ecco quanto pubblicato sul social X. "Il futuro del direttore sportivo Igli Tare al Milan è davvero in dubbio, Tony D'Amico rimane un candidato forte come sostituto". Un nome che non suonerà di certo nuovo alle orecchie dei nostri lettori e a quelle dei tifosi rossoneri. Tony D'Amico, infatti, è stato tra i candidati anche nella scorsa primavera: i nomi erano tre, ovvero Tare, Paratici e lo stesso D'Amico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ribaltone societario? Schira: “Futuro di Tare in dubbio”. E spunta già il sostituto

Notizie correlate

Allegri Milan, che spaccatura con Tare e non solo! La panchina del tecnico può traballare: si pensa già al sostitutoBastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Mercato Inter, si sblocca l’affare...

Milan, addio a fine stagione di Tare? Schira: “I rossoneri osservano d’Amico”Nonostante sia arrivato da una sola stagione, il futuro al Milan di Igli Tare potrebbe essere in bilico.

Contenuti e approfondimenti

Milan, Tare: Allegri ha un contratto lungo con noiPrima di Verona-Milan, Igli Tare, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri a Dazn: Credo sia inutile parlare delle voci su Allegri, dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo che è la Champions. sport.sky.it

Milan, Tare: Stiamo lavorando con Allegri per il futuroÈ inutile parlare adesso di questo situazione - ha detto a Dazn -. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la ... gazzetta.it