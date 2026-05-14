Il futuro di Allegri sulla panchina del Milan è ancora in discussione, nonostante sia tornato a guidare la squadra circa un anno fa. La situazione rimane aperta e non ci sono ancora decisioni definitive. Nel frattempo, Malagò si è espresso pubblicamente, esercitando pressione sulla società per una scelta riguardante l’allenatore. La situazione sembra ancora fluida e in evoluzione.

Si parla e si scrive molto, in questi giorni, del futuro di Massimiliano Allegri, il quale, nonostante sia legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe lasciare la guida tecnica della squadra rossonera al termine di questa stagione. Qualunque sia l'esito della stessa, quindi con la qualificazione in Champions League del Diavolo o meno. Vi abbiamo raccontato della volontà di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, di sostituire Allegri (e il direttore sportivo Igli Tare) con Vincenzo Italiano, attualmente allenatore del Bologna e Tony D'Amico, DS in uscita dall'Atalanta. E, in mattinata, il 'CorSera' ha anche aggiunto come i rapporti tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, siano ormai ridotti ai minimi termini.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira: “Allegri, futuro al Milan in dubbio: il motivo”. Intanto Malagò è in pressing su di lui

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