Calciomercato Milan voci sul futuro di Allegri Schira | Ecco cosa vuole Le frizioni interne …

Sul calciomercato del Milan circolano voci riguardanti il futuro di Allegri, con alcune indiscrezioni sulle richieste dell’allenatore e sulle tensioni interne alla società. Il giornalista Nicolò Schira ha commentato la situazione attuale, senza entrare in dettagli specifici, ma evidenziando come le dinamiche tra staff e dirigenza siano al centro delle discussioni. La situazione resta in evoluzione e tutta da seguire.

Di qualche giorno fa la bomba lanciata dal giornalista Michele Criscitiello: Allegri non sarebbe del tutto convinto di continuare con il Milan al termine della stagione (qui tutte le parole nei dettagli). Ovviamente ad oggi restano solo indiscrezioni di cui ha parlato anche il giornalista Nicolò Schira sul suo canale 'YouTube'. Ecco i dettagli. "Allegri ha altri due anni di contratto con il Milan. Sono circolate tante voci: Allegri vorrebbe avere più voce in capitolo, più forza, un ruolo più centrale sul mercato, ma faccio fatica a pensare che possa lasciare il Milan. Ci sono le solite frizioni interne. Tare fa una cosa, Furlani ne fa un'altra, Moncada è più verso Furlani, Ibrahimovic è una terza linea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

