Il ministro della Salute si rivolge alla Camera per cercare di tranquillizzare sulla circolare recentemente diffusa. Egli afferma che il nuovo patogeno è meno conosciuto rispetto al Covid, ma le 23 pagine del documento sembrano riaccendere preoccupazioni. La discussione si svolge in un clima di tensione, con le opposizioni che chiedono chiarimenti e approfondimenti sul contenuto e sugli effetti delle indicazioni. La questione rimane al centro del dibattito politico e sanitario nazionale.

«I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid, ma è qualcosa che si conosce». E se lo dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci, c’è da preoccuparsi. Anche perché a leggere le 23 pagine della circolare ministeriale diffusa lunedì dopo i casi di Hantavirus sulla nave Mv Hondius, c’è poco da stare sereni. Sembra essere, infatti, una delle più restrittive al mondo. La circolare definisce le misure precauzionali da prendere nel nostro Paese e riappaiono termini che non avremmo mai più voluto sentire: quarantena, contagi, mascherine, pandemia. Il ministero chiede di «aumentare l’attenzione ai problemi sanitari che possono presentarsi... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schillaci alla Camera tenta di rassicurare. La sua circolare meno

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