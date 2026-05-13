Il Ministro della Salute ha affermato che l'Hantavirus è sotto controllo e che i contagi sono limitati. Ha spiegato che la situazione non è paragonabile a quella del Covid e che il piano pandemico correttamente applicato garantisce una gestione adeguata. La dichiarazione è arrivata durante un intervento alla Camera, dove sono stati forniti aggiornamenti sulla diffusione del virus e sulle misure adottate.

“L’Hantavirus non è il Covid”. Durante il question time alla Camera, il Ministro della Salute Orazio Schillaci si è associato al coro di chi rassicura la popolazione in merito ai rischi del contagio recentemente esploso su una nave da crociera, infine approdata al porto di Tenerife. Per il cosiddetto “virus dei topi”, dunque, non ci saranno contagi su larga scala e lockdown paragonabili a quelli che l’Italia e il mondo hanno vissuto durante la pandemia. Orazio Schillaci risponde sull’Hantavirus “L’Hantavirus non è il Covid, si conosce e monitoriamo. I cittadini devono stare tranquilli“, ha specificato Schillaci. Poi la difesa dell’azione del governo: “Qualcuno, in maniera autolesionistica, ha detto che eravamo fermi ma non è così: c’è stata risposta concreta, tempestiva e coordinata”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orazio Schillaci alla Camera tranquillizza sull'Hantavirus, "non è come il Covid e piano pandemico funziona"

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