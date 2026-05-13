Orazio Schillaci alla Camera tranquillizza sull' Hantavirus non è come il Covid e piano pandemico funziona

Da virgilio.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro della Salute ha affermato che l'Hantavirus è sotto controllo e che i contagi sono limitati. Ha spiegato che la situazione non è paragonabile a quella del Covid e che il piano pandemico correttamente applicato garantisce una gestione adeguata. La dichiarazione è arrivata durante un intervento alla Camera, dove sono stati forniti aggiornamenti sulla diffusione del virus e sulle misure adottate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“L’Hantavirus non è il Covid”. Durante il question time alla Camera, il Ministro della Salute Orazio Schillaci si è associato al coro di chi rassicura la popolazione in merito ai rischi del contagio recentemente esploso su una nave da crociera, infine approdata al porto di Tenerife. Per il cosiddetto “virus dei topi”, dunque, non ci saranno contagi su larga scala e lockdown paragonabili a quelli che l’Italia e il mondo hanno vissuto durante la pandemia. Orazio Schillaci risponde sull’Hantavirus “L’Hantavirus non è il Covid, si conosce e monitoriamo. I cittadini devono stare tranquilli“, ha specificato Schillaci. Poi la difesa dell’azione del governo: “Qualcuno, in maniera autolesionistica, ha detto che eravamo fermi ma non è così: c’è stata risposta concreta, tempestiva e coordinata”.🔗 Leggi su Virgilio.it

orazio schillaci alla camera tranquillizza sull hantavirus non 232 come il covid e piano pandemico funziona
© Virgilio.it - Orazio Schillaci alla Camera tranquillizza sull'Hantavirus, "non è come il Covid e piano pandemico funziona"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Hantavirus, Schillaci alla Camera rassicura: «Non è il Covid, cittadini stiano tranquilli». E a chi critica il piano pandemico: «Soliti autolesionisti»«I cittadini devono stare tranquilli: è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere.

Hantavirus in Italia, Schillaci: “Non è il Covid, siamo pronti e il nuovo piano pandemico funziona”In Aula il ministro Schillaci ha voluto rassicurare gli italiani sul rischio di diffusione dell'Hantavirus e sull'efficacia del nuovo Piano pandemico...

Temi più discussi: Riforma medici famiglia, dottori sul piede di guerra ma il ministro Schillaci tende la mano; Medici di famiglia. Schillaci: Non smantelliamo la figura ma modello va cambiato. Riforma sarà discussa con Regioni e sindacati di categoria; Medici di famiglia, Schillaci difende la riforma: serve un nuovo modello; Riforma della medicina generale, la mobilitazione dei sindacati.

orazio schillaci orazio schillaci alla cameraCamera: Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci oggi alla seduta del question timeTra temi Tav, drenaggio fiscale, salario giusto e Hantavirus (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - I ministri delle Infrastrutture, Matteo ... ilsole24ore.com

orazio schillaci orazio schillaci alla cameraHantavirus, Schillaci: I cittadini stiano tranquilli, il virus si conosce. Non è CovidIl ministro della Salute: Il nuovo piano pandemico funziona e lo sta dimostrando. In Italia quattro asintomatici, finora test negativi ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web