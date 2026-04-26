Muore dopo lo schianto del suo scooter contro un' auto | Colorno ricorda il 59enne Aniello Gemito

Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo un incidente lungo via Colorno, nei pressi dell’autovelox. Secondo quanto ricostruito, il suo scooter si è scontrato frontalmente con un’auto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica.

È morto, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto lungo via Colorno, all'altezza dell'autovelox. Per il 59enne Aniello Gemito, che era alla guida del suo scooter, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul colpo. Aniello viveva a Colorno e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in via Colorno: frontale auto-scooter, muore un 59enne Lecco, perde il controllo dello scooter e finisce contro il guardrail: muore centauro 59enneBosisio Parini (Lecco), 21 marzo 2026 – Grave incidente stradale sulla Statale 36 in provincia di Lecco. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Muore dopo lo schianto del suo scooter contro un'auto: Colorno ricorda il 59enne Aniello Gemito; Tragico schianto sull’Asolana: muore il 59enne Aniello Gemito; Colorno piange Aniello Gemito, lo Spartaco dal cuore grande; Parma, il sole e il 25 aprile – FOTO. Tragico schianto sull’Asolana: muore il 59enne Aniello GemitoTragico incidente stradale nel tardo pomeriggio del 24 aprile, lungo la strada Asolana. Il bilancio è drammatico: un uomo di 59 anni ha perso la vita in ... parmapress24.it Colorno piange Aniello Gemito, lo «Spartaco» dal cuore grande x.com La società ASD Colorno baseball si stringe al dolore della famiglia per l'improvvisa e tragica perdita di Aniello Gemito, che tempo addietro fu consigliere nel nostro direttivo. Rip - facebook.com facebook