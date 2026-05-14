Schiacciato dal furgone in retromarcia così è morto Domenico Lanzetta Sulle strade di Milano 12 vittime nel 2026

Un uomo è morto a Milano mentre stava cercando di attraversare una strada. Secondo quanto riferito, un furgone stava facendo retromarcia per scaricare merce in una zona trafficata e lo ha investito. La vittima è rimasta schiacciata dal mezzo e non è sopravvissuta. È il dodicesimo incidente mortale in città nel corso del 2026. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze in cui si è verificato.

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Milano, 14 maggio 2026 – “Il furgone si stava posizionando per scaricare la merce, in strada, nel senso opposto a quello di marcia. L’anziano aveva appena attraversato”. Ed è stato preso in pieno dal mezzo in retromarcia, morendo poco dopo in ospedale. “Un uomo che conoscevo perché veniva tutti i giorni nel quartiere”. Da Ponte Lambro alla zona di Corso XXII Marzo per sconfiggere la solitudine. L'incidente mortale in via via Cadore A raccontarlo è un residente della zona che ancora fatica a credere che Domenico Lanzetta non ci sia più: l’uomo, pensionato che avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 3 agosto, è stato travolto e schiacciato da un furgone Iveco con cella frigorifera ieri poco dopo le 10 in via Cadore all’altezza del civico 2, a pochi passi dal Parco Formentano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiacciato dal furgone in retromarcia, così è morto Domenico Lanzetta. Sulle strade di Milano 12 vittime nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furgone si ribalta in retromarcia, Mirco Pennacchi sbalzato dall’abitacolo muore schiacciato dallo stesso mezzoLa tragedia a Riofreddo, frazione del Comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Morto il padre di Claudio Lauretta, investito da un furgone in retromarcia: “Uno stupido incidente”Lutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico.