Morto il padre di Claudio Lauretta investito da un furgone in retromarcia | Uno stupido incidente

Il padre di Claudio Lauretta è deceduto in un incidente stradale mentre era investito da un furgone in retromarcia. Il comico ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram, descrivendo l’evento come uno “stupido incidente”. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i fan, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Lutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico. Aveva 85 anni. Secondo una prima ricostruzione, è stato investito da un furgone a Novi Liguire. Lo scorso 7 aprile aveva festeggiato 57 anni di matrimonio con la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonioTragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove Domenico Lauretta, padre del comico Claudio Lauretta, è morto dopo essere stato investito... Claudio Lauretta: "Mio padre investito e ucciso da un furgone". Il tragico racconto dell'attore e comico televisivo«È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite. Temi più discussi: Claudio Lauretta, mio padre investito e ucciso da un furgone nell'Alessandrino; Claudio Amendola si rimette in gioco dopo anni ne I Cesaroni: il ruolo insolito per il cinema italiano; AstroStep è il tema del nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile; Stefano De Martino inventa AstroStep. Morto il padre di Claudio Lauretta, investito da un furgone in retromarcia: Uno stupido incidenteLutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico. Aveva 85 anni. Secondo una prima ricostruzione, è stato investito da un furgone a Novi ... fanpage.it Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonioA Novi Ligure il padre di Claudio Lauretta è morto dopo essere stato investito da un furgone che stava facendo retromarcia: il messaggio del comico ... virgilio.it Novi Ligure, il padre del comico Claudio Lauretta investitito e ucciso da un furgone in retromarcia. «Papà, ieri era il tuo anniversario di matrimonio...» x.com Oggi in edicola, una mia intervista fatta da Katya Malagnini per il settimanale VERO! #intervista #vero #claudiolauretta - facebook.com facebook