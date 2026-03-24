Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, un membro del governo ha annunciato le proprie dimissioni, affermando di aver agito senza scorrettezze e di aver deciso di fare un passo indietro nell’interesse della nazione. La decisione segue una serie di altri abbandoni tra i membri dell’esecutivo guidato dalla premier, che si sono verificati nelle ore successive alla consultazione referendaria.

Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il primo effetto politico è una serie di dimissioni a catena che investono direttamente l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. A lasciare l’incarico è stato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, da giorni al centro delle polemiche e ora protagonista di un passo indietro che segna uno dei momenti più delicati per il governo. Insieme a lui si dimette anche la capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, coinvolta nelle tensioni politiche seguite al voto e finita al centro di un acceso dibattito istituzionale. Resta invece in bilico la posizione della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che al momento prova a resistere alle pressioni politiche e mediatiche, mentre cresce l’attenzione sulla sua permanenza al governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Delmastro si dimette: “Nessuna scorrettezza, passo indietro nell’interesse della nazione”

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